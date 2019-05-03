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У Раді розповіли, коли визначать дату інавгурації Зеленського

У Раді розповіли, коли визначать дату інавгурації Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалить постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Верховна Рада України точно не порушуватиме закон у такому надзвичайно важливому питанні, як інавгурація новообраного президента... Я переконана, що на перший пленарний тиждень, який розпочнеться 14 травня, буде прийнято постанову, яка визначить дату інавгурації", - повідомила перший віце-спікер.

Нагадаємо, раніше радник новообраного президента, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що у команді Зеленського не знають, коли відбудеться інавгурація.

Українські Національні Новини

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