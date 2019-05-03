У Зеленського не знають дату інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В команді новообраного президента України Володимира Зеленського не знають, коли відбудеться інавгурація. Про це заявив радник обраного президента, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк у Брюсселі під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.
“Ми на цей момент не знаємо дату навіть інавгурації. Це є рішення Верховної Ради і це є рішення не технічне — воно є політичне, тобто коли буде зрозуміла дата і ми визначатимемось з форматом інавгурації, хто приїде і які будуть наші перші візити”, — зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, офіційна парламентська газета “Голос України” опублікувала результати виборів президента.
Тепер ВР має призначити дату інавгурації, яка має відбутися протягом 30 днів з моменту офіційної публікації результатів, ймовірно не пізніше 2 червня.
Як повідомляв УНН, радник обраного президента України, колишній міністр фінансів країни Олександр Данилюк, а також фахівець із боротьби з корупцією з команди нового глави держави Руслан Рябошапка зустрілися в Брюсселі з послами країн ЄС 2 травня.