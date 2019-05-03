У Зеленского не знают дату инаугурации

"Мы на данный момент не знаем дату даже инаугурации. Это решение Верховной Рады и это решение не техническое - оно политическое, то есть когда будет понятна дата и мы будем определяться с форматом инаугурации, кто приедет и каковы будут наши первые визиты", - отметил он.

Напомним, сегодня, 3 мая, официальная парламентская газета "Голос Украины" опубликовала результаты выборов президента.

Теперь ВР назначить дату инаугурации, которая должна состояться в течение 30 дней с момента официальной публикации результатов, вероятно, не позднее 2 июня.

Как сообщал УНН, советник избранного президента Украины, бывший министр финансов страны Александр Данилюк, а также специалист по борьбе с коррупцией из команды нового главы государства Руслан Рябошапка встретились в Брюсселе с послами стран ЕС 2 мая.