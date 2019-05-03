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У Зеленского не знают дату инаугурации

У Зеленского не знают дату инаугурации

Киев  •  УНН

 • 10447 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не знают, когда состоится инаугурация. Об этом заявил советник избранного президента, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк в Брюсселе во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

"Мы на данный момент не знаем дату даже инаугурации. Это решение Верховной Рады и это решение не техническое - оно политическое, то есть когда будет понятна дата и мы будем определяться с форматом инаугурации, кто приедет и каковы будут наши первые визиты", - отметил он.

Напомним, сегодня, 3 мая, официальная парламентская газета "Голос Украины" опубликовала результаты выборов президента.

Теперь ВР назначить дату инаугурации, которая должна состояться в течение 30 дней с момента официальной публикации результатов, вероятно, не позднее 2 июня.

Как сообщал УНН, советник избранного президента Украины, бывший министр финансов страны Александр Данилюк, а также специалист по борьбе с коррупцией из команды нового главы государства Руслан Рябошапка встретились в Брюсселе с послами стран ЕС 2 мая.

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