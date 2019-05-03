В Раде рассказали, когда определят дату инаугурации Зеленского

"Верховная Рада Украины точно не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация новоизбранного президента... Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление, которое определит дату инаугурации", - сообщила первый вице-спикер.

Напомним, ранее советник новоизбранного президента, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в команде Зеленского не знают, когда состоится инаугурация.