В Раде рассказали, когда определят дату инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Верховная Рада Украины примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на пленарной неделе, которая начнется 14 мая. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Верховная Рада Украины точно не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация новоизбранного президента... Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление, которое определит дату инаугурации", - сообщила первый вице-спикер.
Напомним, ранее советник новоизбранного президента, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в команде Зеленского не знают, когда состоится инаугурация.