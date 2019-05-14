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Зеленский упрекнул Раде относительно назначения инаугурации

Зеленский упрекнул Раде относительно назначения инаугурации

Киев  •  УНН

 • 30157 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что сегодня Верховная Рада Украины не назначила дату его инаугурации. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, Зеленский привел слова главы Верховной Рады Украины Андрей Парубий: "Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации". И назвал их "Ложью мелких мошенников".

"Верховная Рада Украины - сокращенно ВРУ. ВРУ - их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. На следующих парламентских выборах - делайте выводы", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНН, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что дата проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будет определена народными депутатами этой пленарной неделе.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщала, что ВР примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

Также сообщалось, что дата проведения инаугурации, станет известно на следующей неделе, 14 мая.

Однако в повестке дня на сегодня, 14 мая, не было проектов постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом в ближайшее время назначить дату инаугурации на 19 мая.

Отметим, что Раде предлагали несколько дат проведения инаугурации, в частности как 19 мая, так и, например, 28 мая.

Добавим, что Профильный регламентный комитет Верховной Рады Украины планирует рассмотреть проекты постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского завтра, 15 мая, в 15:00.

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