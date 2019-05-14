Інавгурацію Зеленського пропонують провести наприкінці травня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували черговий проект постанови (№10270-7) "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України" - 28 травня. Про це повідомляється на сайті ВР, передає УНН.
"Провести 28 травня 2019 року о 10 годині у залі засідань Верховної Ради України урочисте засідання Верховної Ради України з приводу складення присяги українському народові новообраним Президентом України", - йдеться у тексті.
Проект постанови внесла у Раду 14 травня група нардепів на чолі із представником "Народного фронту" Андрієм Тетеруком.
Нагадаємо, станом на 13 травня було зареєстровано п'ять постанов щодо інавгурації обраного президентом України Володимира Зеленського, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня.
Раніше УНН повідомляв про ще один документ щодо інавгурації, який вніс в Раду народний депутат Володимир Куренний 14 травня.
Сам Зеленський раніше назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня.