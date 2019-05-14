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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 90843 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100517 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124140 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111908 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137969 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144691 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130161 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130215 просмотра

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Инаугурацию Зеленского предлагают провести в конце мая

Инаугурацию Зеленского предлагают провести в конце мая

Киев  •  УНН

 • 14950 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали очередной проект постановления (№10270-7) "О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины" - 28 мая. Об этом сообщается на сайте ВР, передает УНН.

"Провести 28 мая 2019 в 10:00 в зале заседаний Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины по поводу принесения присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины", - говорится в тексте.

Проект постановления внесла в Раду 14 мая группа нардепов во главе с представителем "Народного фронта" Андреем Тетеруком.

Напомним, по состоянию на 13 мая было зарегистрировано пять постановлений по инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского, но одна из них была отозвана в субботу, 11 мая.

Ранее УНН сообщал о еще одном документе по инаугурации, который внес в Раду народный депутат Владимир Куренной 14 мая.

Сам Зеленский ранее назвал ожидаемой датой инаугурации 19 мая.

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