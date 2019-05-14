Инаугурацию Зеленского предлагают провести в конце мая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали очередной проект постановления (№10270-7) "О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины" - 28 мая. Об этом сообщается на сайте ВР, передает УНН.
"Провести 28 мая 2019 в 10:00 в зале заседаний Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины по поводу принесения присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины", - говорится в тексте.
Проект постановления внесла в Раду 14 мая группа нардепов во главе с представителем "Народного фронта" Андреем Тетеруком.
Напомним, по состоянию на 13 мая было зарегистрировано пять постановлений по инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского, но одна из них была отозвана в субботу, 11 мая.
Ранее УНН сообщал о еще одном документе по инаугурации, который внес в Раду народный депутат Владимир Куренной 14 мая.
Сам Зеленский ранее назвал ожидаемой датой инаугурации 19 мая.