У Раді зареєстрували ще одну постанову про інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували черговий проект постанови (№10270-6) "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України" - 17 травня. Про це повідомляється на сайті ВР, передає УНН.
"Провести 17 травня 2019 року о 10 годині у залі засідань Верховної Ради України урочисте засідання Верховної Ради України, присвячене складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України", - йдеться у тексті документу, внесеному в Раду народним депутатом Володимиром Куренним 14 травня.
Додамо, станом на 13 травня було зареєстровано п'ять постанов щодо інавгурації обраного президентом України Володимира Зеленського, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня.
Сам Зеленський раніше назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня.
Нагадаємо, голова ВР Андрій Парубій повідомив, коли Рада визначить дату інавгурації.
Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів.