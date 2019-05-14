В Раде зарегистрировали еще одно постановление об инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали очередной проект постановления (№10270-6) "О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины" - 17 мая. Об этом сообщается на сайте ВР, передает УНН.
"Провести 17 мая 2019 года в 10:00 в зале заседаний Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины", - говорится в тексте документа, внесенном в Раду народным депутатом Владимиром Куренным 14 мая.
Добавим, по состоянию на 13 мая было зарегистрировано пять постановлений по инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского, но одно из них было отозвано в субботу, 11 мая.
Сам Зеленский ранее назвал ожидаемой датой инаугурации 19 мая.
Напомним, председатель ВР Андрей Парубий сообщил, когда Рада определит дату инаугурации.
Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и " Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов.