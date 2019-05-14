У Комітеті стверджують, що отримали лише 4 постанови про інавгурацію

"У Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України (наразі – ред.) є чотири постанови, але я знаю, що до секретаріату ВР внесено ще дві постанови (щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського – ред.), всього їх шість", - сказав Арешонков.

За його словами, до засідання Комітету кількість внесених постанов про дату інавгурації може зрости.

"Хтось може відкликати свою постанову, або до вечора додатково внести, тому станом на зараз я знаю про 6 постанов, але їх може стати більше", - зазначив Арешонков.

Він зауважив, що на Комітеті будуть розглядати, приймати рішення, а вже остаточно тільки депутати в сесійній залі проголосують за ту чи іншу дату.

Нагадаємо, Профільний регламентний комітет Верховної Ради України планує розглянути проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського завтра, 15 травня, о 15:00.