У Комітеті стверджують, що отримали лише 4 постанови про інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України наразі є чотири постанови щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Проте у секретаріат ВР внесено ще дві, всього їх шість. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Володимир Арешонков.
"У Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України (наразі – ред.) є чотири постанови, але я знаю, що до секретаріату ВР внесено ще дві постанови (щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського – ред.), всього їх шість", - сказав Арешонков.
За його словами, до засідання Комітету кількість внесених постанов про дату інавгурації може зрости.
"Хтось може відкликати свою постанову, або до вечора додатково внести, тому станом на зараз я знаю про 6 постанов, але їх може стати більше", - зазначив Арешонков.
Він зауважив, що на Комітеті будуть розглядати, приймати рішення, а вже остаточно тільки депутати в сесійній залі проголосують за ту чи іншу дату.
Нагадаємо, Профільний регламентний комітет Верховної Ради України планує розглянути проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського завтра, 15 травня, о 15:00.