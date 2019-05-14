В Комитете утверждают, что получили только 4 постановления об инаугурации

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины пока есть четыре постановления о инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Однако в секретариат ВР внесены еще две, всего их шесть. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Владимир Арешонков.