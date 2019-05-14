В Комитете утверждают, что получили только 4 постановления об инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины пока есть четыре постановления о инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Однако в секретариат ВР внесены еще две, всего их шесть. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Владимир Арешонков.
"В Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины (сейчас - ред.) есть четыре постановления, но я знаю, что в секретариат ВР внесены еще два постановления (относительно инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского - ред.), всего их шесть", - сказал Арешонков.
По его словам, до заседания Комитета количество внесенных постановлений о дате инаугурации может возрасти.
"Кто-то может отозвать свое постановление, или к вечеру дополнительно внести, поэтому по состоянию на сейчас я знаю о 6 постановлениях, но их может стать больше", - отметил Арешонков.
Он отметил, что на Комитете будут рассматривать, принимать решения, а уже окончательно только депутаты в сессионном зале проголосуют за ту или иную дату.
Напомним, Профильный регламентный комитет Верховной Рады Украины планирует рассмотреть проекты постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского завтра, 15 мая, в 15:00.