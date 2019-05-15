В Аппарате Верховной Рады готовы к любой дате инаугурации

"Конечно, инаугурация требует тщательной подготовки. И я лично считаю, что двух дней для этого мало. Но мы будем вкладываться в те временные рамки, которые будут приняты народными депутатами", - прокомментировала Ирина Кармелюк.

В то же время, она выразила сомнение, что Рада завтра проголосует за дату инаугурации 19 мая, но также добавила, что Аппарат Верховной Рады выполняет, прежде всего, лишь техническую работу в ее подготовке.



"Основную работу по подготовке проведения инаугурации проводит сформированная, согласно принятому постановлению, рабочая группа. Именно они организуют рассылку приглашений, непосредственную организацию процесса и другие подготовительные моменты", - добавила она.



Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что проекты постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского могут быть рассмотрены на пленарном заседании завтра, 16 мая.



Сейчас в Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины получили семь постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, однако одна из них была отозвана. Поэтому на заседании комитета будет рассматриваться шесть постановлений.