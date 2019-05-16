Рада назначила дату инаугурации на 20 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая. За проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины №10270-2 проголосовали 315 народных депутатов, передает УНН.
Этим проектом предусмотрено проведение в 10:00 20 мая 2019 года в зале заседаний Верховной Рады торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины.
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Также депутаты поддержали внесение соответствующих изменений в календарный план работы Верховной Рады.
Напомним, Регламентный комитет рекомендовал парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале.