Рада назначила дату инаугурации на 20 мая

Этим проектом предусмотрено проведение в 10:00 20 мая 2019 года в зале заседаний Верховной Рады торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины.



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Также депутаты поддержали внесение соответствующих изменений в календарный план работы Верховной Рады.



Напомним, Регламентный комитет рекомендовал парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале.