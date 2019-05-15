Регламентний комітет прийняв рішення по даті інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Регламентний комітет рекомендував парламентарям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування в сесійній залі. Відповідне рішення оголосив перший заступник Регламентного комітету Павло Пинзеник під час засідання комітету, передає кореспондент УНН.
"По мірі реєстрації кожна постанова буде ставитись на голосування. Як тільки котрась з постанов набере 226 голосів, наступні не будуть розглядатися", - зазначив Пинзеник, відповідаючи на запитання журналістів.
На самому засіданні перший заступник голови комітету повідомив, що висновки по всіх сімох постановах члени комітету підтримали одноголосно.
"Висновки з усіх 7 постанов щодо проведення урочистого засідання Верховної Ради постановлені", - додав представник комітету.
Нагадаємо, у порядок денний Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України офіційно внесли 7 постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.