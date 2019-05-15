На розгляд Комітету офіційно винесли постанови щодо інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У порядок денний Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України офіційно внесли постанови щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Таким чином у порядку денному засідання комітету йдеться про 7 різних постанов від депутатів ВР щодо дати проведення інавгурації Зеленського.
Зокрема, зареєстрована постанова про складання присяги перед народом України новообраним Президентом, внесена позафракційним депутатом України Міщенком С.Г. № 10270 від 03.05.2019 про проведення інагураціі 19 травня 2019 року.
Постанова про складання присяги перед народом України новообраним Президентом, внесена позафракційним депутатом України Балогою В.І. № 10270-1 від 06.05.2019 про проведення інагураціі 19 травня 2019 року.
Постанова про складання присяги перед народом України новообраним Президентом, внесена позафракційним депутатом України Купрієм В.М. № 10270-2 від 07.05.2019 про проведення інагурації 20 травня.
Постанова про складання присяги новообраним Президентом перед народом України, внесена позафракційним депутатом України Капліним С.М. № 10270-3 від 07.05.2019, у якій йдеться про проведення церемонії у два етапи: перший - 19 травня у приміщені Верховной Ради, другий - 3 червня 2019 року на НСК "Олімпійський"
Постанова про складання присяги перед народом України новообраним Президентом, внесена народним позафракційним депутатом України Купрієм В.М. № 10270-5 від 13.05.2019 про проведення урочистостей 26 травня 2019.
Постанова про складання присяги перед народом України новообраним Президентом, внесена народним депутатом від БПП Куренним В.К. № 10270-6 від 14.05.2019 про проведення урочистостей 17 травня 2019 року.
Постанова про складання присяги перед народом України новообраним Президентом, внесена народними депутатами України від "Народного Фронту" Тетеруком А.А. та Березою Ю.М. та іншими № 10270-7 від 14.05.2019 про проведення урочистостей 28 травня 2019 року.
Як повідомляв УНН, у Комітеті отримали сім постанов про інавгурацію.