На рассмотрение Комитета официально вынесли постановления о инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В повестку дня Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины официально внесли постановления относительно инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Таким образом в повестке дня заседания комитета говорится о 7 различных постановлениях от депутатов ВР о дате проведения инаугурации Зеленского.
В частности, зарегистрировано постановление о принесении присяги перед народом Украины новоизбранным Президентом, которое внесено внефракционным депутатом Украины Мищенко С. № 10270 от 03.05.2019 о проведении инаугурации 19 мая 2019 года.
Постановление о принесении присяги перед народом Украины новоизбранным Президентом, внесенное внефракционным депутатом Украины Балогой В.И. № 10270-1 от 06.05.2019 о проведении инаугурации 19 мая 2019 года.
Постановление о принесении присяги перед народом Украины новоизбранным Президентом, которое внесено внефракционным депутатом Украины Куприем В.М. № 10270-2 от 07.05.2019 о проведении инаугурации 20 мая.
Постановление о принесении присяги новоизбранным Президентом перед народом Украины, которое внесено внефракционным депутатом Украины Каплиным С.М. № 10270-3 от 07.05.2019, в котором говорится о проведении церемонии в два этапа: первый - 19 мая во помещении Государственной Думы, второй - 3 июня 2019 года на НСК "Олимпийский"
Постановление о принесении присяги перед народом Украины новоизбранным Президентом, внесенное народным внефракционным депутатом Украины Куприем В.М. № 10270-5 от 13.05.2019 о проведении торжеств 26 мая 2019 года.
Постановление о принесении присяги перед народом Украины новоизбранным Президентом, которое внесено народным депутатом от БПП Куренным В.К. № 10270-6 от 14.05.2019 о проведении торжеств 17 мая 2019.
Постановление о принесении присяги перед народом Украины новоизбранным Президентом, которое внесено народными депутатами Украины от "Народного Фронта" Тетеруком А.А. и Березой Ю.М. и другими № 10270-7 от 14.05.2019 о проведении торжеств 28 мая 2019 года.
Как сообщал УНН, в Комитете получили семь постановлений об инаугурации .