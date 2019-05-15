Регламентный комитет принял решение по дате инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Регламентный комитет рекомендовал парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале. Соответствующее решение огласил первый заместитель регламентного комитета Павел Пинзеник во время заседания комитета, передает корреспондент УНН.
"По мере регистрации каждое постановление будет относиться на голосование. Как только какое-то из постановлений наберет 226 голосов, следующие рассматриваться не будут", - отметил Пинзеник, отвечая на вопросы журналистов.
На самом заседании первый заместитель председателя комитета сообщил, что выводы по всем семи постановлениям члены комитета поддержали единогласно.
"Выводы из всех 7 постановлений о проведении торжественного заседания Верховной Рады вынесены", - добавил представитель комитета.
Напомним, в повестку дня Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины официально внесли 7 постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.