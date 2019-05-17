У Зеленского заявили, что будут инициировать досрочные выборы в Раду после инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Новоизбранный президент Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает УНН.
"Да, будет инициировать роспуск", - заявил Разумков. Советник Зеленского добавил, что новоизбранный президент "готов помочь парламенту напоследок исполнить свои обещания".
Что касается нового избирательного кодекса, Разумков дал понять, что команда Зеленского будет вносить альтернативный вариант или рассмотрит тот, который есть на данный момент.
Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.
Сам Зеленский ранее называл ожидаемой датой инаугурации 19 мая.
Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.