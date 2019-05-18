Зеленський про інавгурацію: Рада зробила незручності нам, а ми зробимо їм

КИЇВ. 18 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський пообіцяв депутатам Верховної Ради незручності через на призначення дати його інавгурації на будень замість вихідного. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.