Зеленський про інавгурацію: Рада зробила незручності нам, а ми зробимо їм
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський пообіцяв депутатам Верховної Ради незручності через на призначення дати його інавгурації на будень замість вихідного. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зазначимо, що спершу Зеленський вибачився перед українцями за незручності у звязку з інавгурацією 20-го травня.
Він додав, що наполягав на проведенні інавгурації саме 19 травня, щоб уникнути заторів на дорогах.
"Щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і затори для киян", - пояснив Зеленський.
Крім того, він пообіцяв влаштувати "незручності" Раді.
"Рада створила незручності нам, ми, обіцяю, влаштуємо їм", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, у зв’язку із прибуттям численних міжнародних делегацій та гостей на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів у місті Києві.
Як повідомляв УНН, інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
Президент Петро Порошенко підписав указ про створення оргкомітету по інавгурації.
Додамо, що УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.