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Зеленський про інавгурацію: Рада зробила незручності нам, а ми зробимо їм

Зеленський про інавгурацію: Рада зробила незручності нам, а ми зробимо їм

Київ • УНН

 • 15732 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський пообіцяв депутатам Верховної Ради незручності через на призначення дати його інавгурації на будень замість вихідного. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Зазначимо, що спершу Зеленський вибачився перед українцями за незручності у звязку з інавгурацією 20-го травня.

Він додав, що наполягав на проведенні інавгурації саме 19 травня, щоб уникнути заторів на дорогах.

"Щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і затори для киян", - пояснив Зеленський.

Крім того, він пообіцяв влаштувати "незручності" Раді.

"Рада створила незручності нам, ми, обіцяю, влаштуємо їм", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у зв’язку із прибуттям численних міжнародних делегацій та гостей на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів у місті Києві.

Як повідомляв УНН, інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.

Президент Петро Порошенко підписав указ про створення оргкомітету по інавгурації.

Додамо, що УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook

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