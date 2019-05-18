Зеленский об инаугурации: Рада создала неудобства нам, а мы создадим им
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский пообещал депутатам Верховной Рады неудобства из-за на назначения даты его инаугурации на будний день вместо выходного. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.
Отметим, что сначала Зеленский извинился перед украинцами за неудобства в связи с инаугурацией 20-го мая.
Он добавил, что настаивал на проведении инаугурации именно 19 мая, чтобы избежать заторов на дорогах.
"Чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и пробки для киевлян", - пояснил Зеленский.
Кроме того, он пообещал устроить "неудобства" Раде.
"Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, устроим им", - сказал Зеленский.
Напомним, в связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского будет временно ограничено движение транспортных средств в городе Киеве.
Как сообщал УНН, инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
Президент Петр Порошенко подписал указ о создании оргкомитета по инаугурации.
Добавим, что УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.