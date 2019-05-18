Зеленский об инаугурации: Рада создала неудобства нам, а мы создадим им

КИЕВ. 18 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский пообещал депутатам Верховной Рады неудобства из-за на назначения даты его инаугурации на будний день вместо выходного. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает УНН.