Рада анонсувала інавгурацію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку. Повідомлення про це з’явилось на офіційному сайті Верховної Ради, передає УНН.
"Відповідно до статті 104 Конституції України, статті 165 Регламенту Верховної Ради України, урочисте засідання, присвячене складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України Зеленським В.О., відбудеться 20 травня 2019 року о 10 годині у залі пленарних засідань Верховної Ради України", - говориться в повідомлені.
Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня.
Президент Петро Порошенко того ж дня підписав указ про створення оргкомітету по інавгурації.
Як повідомляв УНН, цього дня в Україні прогнозуються дощі, місцями можливі грози, у Київській області – без опадів.