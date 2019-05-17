Рада анонсировала инаугурацию Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Верховной Рады, передает УНН.
"Согласно статьи 104 Конституции Украины, статьи 165 Регламента Верховной Рады Украины, торжественное заседание, посвященное принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины Зеленским В.А., состоится 20 мая 2019 в 10:00 в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая.
Президент Петр Порошенко в тот же день подписал указ о создании оргкомитета по инаугурации.
Как сообщал УНН, в этот день в Украине прогнозируются дожди, местами грозы, в Киевской области - без осадков.