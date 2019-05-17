Порошенко підписав указ про оргкомітет для інавгурації Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення організаційного комітету з проведення інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в указі №228/2019 від 16 травня, передає УНН.
"З метою належної організації проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України, постановляю утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України", - йдеться у тексті документа.
"Організаційному комітету у дводенний строк затвердити план щодо організації та проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України", - сказано в указі.
МЗС України доручено вирішити питання, пов'язані із запрошенням іноземних делегацій на інавгурацію.
Також доручено МВС України вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку під час підготовки і проведення інавгурації.
Кабміну і ДУС доручено вирішити фінансові питання та питання матеріально-технічного забезпечення, Держкомтелерадіо - забезпечити висвітлення у ЗМІ.
Також затверджено персональний склад організаційного комітету. Його співголовами стали перший заступник керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами Петро Боднар (за згодою) та керівник Апарату Адміністрації Президента України Олексій Дніпров.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
"Указ Президента Порошенка про створення оргкомітету з проведення інавгурації новообраного Президента Зеленського - це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці. До речі, представники нової влади, вказані в указі, вчора брали участь в нараді з підготовки до інавгурації, що відбулася в АП", - прокоментував підписання указу речник Президента Порошенка Святослав Цеголко.
Нагадаємо, 16 травня збиралася група з підготовки до інавгурації Зеленського.