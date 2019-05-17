Порошенко подписал указ об оргкомитете для инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании организационного комитета по проведению инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в указе №228/2019 от 16 мая, передает УНН.
"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, постановляю образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины", - говорится в тексте документа.
"Организационному комитету в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины", - говорится в указе.
МИД Украины поручено решить вопросы, связанные с приглашением иностранных делегаций на инаугурацию.
Также поручено МВД Украины принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения инаугурации.
Кабмину и ГУД поручено решить финансовые вопросы и вопросы материально-технического обеспечения, Госкомтелерадио - обеспечить освещение в СМИ.
Также утвержден персональный состав организационного комитета. Его сопредседателями стали первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами Петр Боднар (по согласию) и руководитель Аппарата Администрации Президента Украины Алексей Днепров.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
"Указ Президента Порошенко о создании оргкомитета по проведению инаугурации новоизбранного Президента Зеленского - это еще один признак цивилизованной передачи власти и новых традиций в украинской политике. Кстати, представители новой власти, указанные в указе, вчера участвовали в совещании по подготовке к инаугурации, что состоялось в АП", - прокомментировал подписание указа пресс-секретарь Президента Порошенко Святослав Цеголко.
Напомним, 16 мая собиралась группа по подготовке к инаугурации Зеленского.