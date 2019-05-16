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Група з підготовки до інавгурації збереться вже сьогодні

Група з підготовки до інавгурації збереться вже сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Робоча група з питань підготовки проведення інавгурації збереться сьогодні. Про це УНН повідомили у прес-службі Апарату ВР.

Робоча група збереться о 17 годині.

Як відомо, інавгурацію новобраного президента України Володимира Зеленського парламент призначив на 20 травня. Робоча група має вирішити організаційні питання.

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Відповідно до порядку інавгурації, визначеного постановою парламенту, під час заходу має, зокрема, обов’язково звучати Гімн України, а новообраний Президент України проголошує присягу, поклавши руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє.

Раніше УНН повідомляв, що в Інституті рукопису НБУВ готові у будь-який момент надати Пересопницьке Євангеліє для приведення новообраного глави держави до присяги. Однак по нього ще не зверталися.

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