День інавгурації: в УДО готові до державної охорони високопосадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей запевняє, що в управлінні готові до забезпечення безпеки главам іноземних держав, урядів і парламентів, які прибудуть на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленьского 20 травня. Про це він заявив у коментарі УНН.
“В Управлінні державної охорони України були готові до будь-якої дати інавгурації. Звичайно, крім забезпечення державної охорони вищим посадовим особам України, до обов’язків Управління державної охорони належить ще й забезпечення безпеки главам іноземних держав, урядів і парламентів, які прибудуть на інавгурацію новообраного Президента України. Проте у нас є напрацьований роками механізм забезпечення безпеки державних заходів за участю охоронюваних осіб, наш особовий склад із 2014 року виконує обов’язки в посиленому режимі несення військової служби, а з іноземними охоронними спецслужбами ми маємо налагоджені контакти й алгоритми роботи. Звичайно, терміни для підготовки досить стислі, але наша специфіка роботи й полягає в тому, щоб постійно бути готовими до виконання поставлених завдань”, — зазначив Гелетей.
Як повідомляв УНН, Регламентний комітет рекомендував парламентарям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування в сесійній залі.
Нагадаємо, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня.