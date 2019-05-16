День инаугурации: в УГО готовы к государственной охране высокопоставленных лиц

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 42263 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80530 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93494 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122997 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111596 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137738 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144648 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130142 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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День инаугурации: в УГО готовы к государственной охране высокопоставленных лиц

День инаугурации: в УГО готовы к государственной охране высокопоставленных лиц

Киев  •  УНН

 • 10942 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей уверяет, что в управлении готовы к обеспечению безопасности главам иностранных государств, правительств и парламентов, которые прибудут на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленьского 20 мая. Об этом он заявил в комментарии УНН.

"В Управлении государственной охраны Украины были готовы к любой дате инаугурации. Конечно, кроме обеспечения государственной охраны высшим должностным лицам Украины, в обязанности Управления государственной охраны предстоит еще и обеспечение безопасности главам иностранных государств, правительств и парламентов, которые прибудут на инаугурацию новоизбранного Президента Украины. Однако у нас есть наработанный годами механизм обеспечения безопасности государственных мероприятий с участием охраняемых лиц, наш личный состав с 2014 года выполняет обязанности в усиленном режиме несения военной службы, а с иностранными охранными спецслужбами мы имеем налаженные контакты и алгоритмы работы. Конечно, сроки для подготовки достаточно сжатые, но наша специфика работы и заключается в том, чтобы постоянно быть готовыми к выполнению поставленных задач", - отметил Гелетей.

Как сообщал УНН, Регламентный комитет рекомендовал парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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