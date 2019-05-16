День инаугурации: в УГО готовы к государственной охране высокопоставленных лиц

"В Управлении государственной охраны Украины были готовы к любой дате инаугурации. Конечно, кроме обеспечения государственной охраны высшим должностным лицам Украины, в обязанности Управления государственной охраны предстоит еще и обеспечение безопасности главам иностранных государств, правительств и парламентов, которые прибудут на инаугурацию новоизбранного Президента Украины. Однако у нас есть наработанный годами механизм обеспечения безопасности государственных мероприятий с участием охраняемых лиц, наш личный состав с 2014 года выполняет обязанности в усиленном режиме несения военной службы, а с иностранными охранными спецслужбами мы имеем налаженные контакты и алгоритмы работы. Конечно, сроки для подготовки достаточно сжатые, но наша специфика работы и заключается в том, чтобы постоянно быть готовыми к выполнению поставленных задач", - отметил Гелетей.

Как сообщал УНН, Регламентный комитет рекомендовал парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая.



