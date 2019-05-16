Группа по подготовке к инаугурации соберется уже сегодня

Рабочая группа соберется в 17 часов.

Как известно, инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского парламент назначил на 20 мая. Рабочая группа должна решить организационные вопросы.

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В соответствии с порядком инаугурации, определенного постановлением парламента, во время мероприятия должен, в частности, обязательно звучать Гимн Украины, а новоизбранный Президент Украины провозглашает присягу, положив руку на Конституцию Украины и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие.

Ранее УНН сообщал, что в Институте рукописи НБУВ готовы в любой момент предоставить Пересопницкое Евангелие для приведения новоизбранного главы государства к присяге. Однако за ним еще не обращались.