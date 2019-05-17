Стало відомо, яка погода буде у день інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні у понеділок, 20 травня, пройдуть дощі, місцями можливі грози, у Київській області – без опадів. Температура повітря вдень сягатиме від 21 до 26 градусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, в Україні 19-20 травня очікується мінлива хмарність. У західних, Вінницькій областях, місцями на Одещині та в Криму очікуються короткочасні дощі та грози.
У понеділок, 20 травня, на Закарпатті та в Карпатах місцями пройдуть сильні дощі. На решті території країни без опадів.
Крім того, 20 травня в західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі – 10-15 градусів тепла, на півдні країни - до 18 градусів. Вдень у західних областях – 19-24 градусів тепла, на решті территорії - 21-26. У південних та центральних областях очікують до 29 градусів тепла.
У Карпатах вночі температура сягатиме 7-12 градусів, вдень - 11-16 градусів тепла.
На Київщині 19-20 травня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі сягатиме 10-15 градусів, вдень - 21-26 градусів тепла.
Нагадаємо, у вихідні на українців очікують грози та шквали.