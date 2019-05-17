Стало відомо, яка погода буде у день інавгурації

КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні у понеділок, 20 травня, пройдуть дощі, місцями можливі грози, у Київській області – без опадів. Температура повітря вдень сягатиме від 21 до 26 градусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.