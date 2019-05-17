Стало известно, какая погода будет в день инаугурации

Так, в Украине 19-20 мая ожидается переменная облачность. В западных, Винницкой областях, местами в Одесской области и в Крыму ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 20 мая, на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут сильные дожди. На остальной территории страны без осадков.

Кроме того, 20 мая в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью - 10-15 градусов тепла, на юге страны - до 18 градусов. Днем в западных областях - 19-24 градусов тепла, на остальной территории - 21-26. В южных и центральных областях ожидают до 29 градусов тепла.

В Карпатах ночью температура достигнет 7-12 градусов, днем - 11-16 градусов тепла.

В Киевской области 19-20 мая ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет достигать 10-15 градусов, днем - 21-26 градусов тепла.

Напомним, в выходные украинцев ожидают грозы и шквалы.