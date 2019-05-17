На вихідних українців очікують грози та шквали - синоптики

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КИЇВ. 17 травня. УНН. В наступні три доби у західних та Вінницькій областях, місцями на Одещині та в Криму короткочасні дощі з грозами, подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території переважно без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

"В наступні три доби у західних та Вінницькій областях, місцями на Одещині та в Криму короткочасні дощі з грозами, подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 10-16°, на півдні країни до 19°; вдень у західних областях 19-24°, на решті території 22-27°, у центральних, південних областях та Криму місцями до 30°", - повідомили синоптики. 

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-16°, вдень 23-26°.

Як повідомляв УНН, рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках.

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