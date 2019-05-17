Завтра в Україні грози та до 29 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Завтра в Україні мінлива хмарність. У західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, лише у південній частині вдень 19 травня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"Завтра в Україні мінлива хмарність. У західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, лише у південній частині вдень 19 травня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 10-15°, на півдні до 17°; вдень у західних областях 19-24°, на решті территорії 21-26°, у південних та центральних областях до 29°; у Карпатах вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках.