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22 березня, 17:51 • 49840 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 101502 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 86747 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 88280 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 68913 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 97131 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149503 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167105 перегляди

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Завтра в Україні грози та до 29 градусів тепла

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Завтра в Україні мінлива хмарність. У західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, лише у південній частині вдень 19 травня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

"Завтра в Україні мінлива хмарність. У західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, лише у південній частині вдень 19 травня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 10-15°, на півдні до 17°; вдень у західних областях 19-24°, на решті территорії 21-26°, у південних та центральних областях до 29°; у Карпатах вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°", - повідомили синоптики. 

Як повідомляв УНН, рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках.

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