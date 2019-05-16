Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Україні внаслідок очікуваних значних та сильних дощів, очікуються підйоми рівнів води. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, внаслідок очікуваних значних та сильних дощів, очікуються підйоми рівнів води:
16 травня — на річках Закарпаття на 0,3-1,0 м, у нижніх течіях до 1,5 м; на малих водотоках — швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,0 м; 16-17 травня — на річках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-1,0 м; на рiчках басейнiв Прута, Сiреті на 0,3-1,3 м. Підйоми рівнів води відбуватимуться без негативних наслідків. 16 — 18 травня — на рiчках басейнів Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.), Прип’ятi (Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська обл.), Ужа, Тетерева (Житомирська, Київська обл.) на 0,1 — 0,5 м; на рiчцi Стир, нижче Хрiнницького водосховища, на 0,2-0,8 м, на окремих ділянках річок — подальше затоплення заплав, можливе часткове затоплення сільськогосподарських угідь”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
У Карпатському регіоні, у мiсцях проходження сильних злив, можливе формування значного схилового, місцевого стоку та утворення невеликих локальних селевих потоків.
16-17 травня на рiчках басейнів Прип’ятi, Ужа і Тетерева очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1-0,3 м; на рiчцi Стир, нижче Хрiнницького водосховища, на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год. 14 травня. На окремих дiлянках рiчок — вихід води на заплаву, подальше її затоплення, можливе часткове затоплення сільсько-господарських угiдь.
Нагадаємо, у четвер, 16 травня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Житомищині, Закарпатті та в Карпатах значні дощі.