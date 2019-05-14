Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На вихідних в Україні дощитиме. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"18- 19 травня у західних та південних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 7-13°, вдень 17-23°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, у найближчі дві доби в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, у п'ятницю на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 9-16°, вдень 20-26°, на південному сході країни до 29°, в західних областях 17-23.
На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 11-14°, вдень 21-24°.