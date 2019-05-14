Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У найближчі дві доби в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, у п'ятницю на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"У найближчі дві доби в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, у п'ятницю на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 9-16°, вдень 20-26°, на південному сході країни до 29°, в західних областях 17-23°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 11-14°, вдень 21-24°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.