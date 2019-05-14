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22 березня, 17:51 • 52222 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 103176 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 89221 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 90550 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 70769 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 98256 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149782 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167245 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154278 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241776 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

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Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

 • 16486 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У найближчі дві доби в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, у п'ятницю на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

"У найближчі дві доби в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, у п'ятницю на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 9-16°, вдень 20-26°, на південному сході країни до 29°, в західних областях 17-23°", - повідомили синоптики. 

На Київщині завтра короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 11-14°, вдень 21-24°.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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