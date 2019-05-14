Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В ближайшие двое суток в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, в пятницу на Правобережье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В ближайшие двое суток в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, в пятницу на Правобережье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-16°, днем 20-26°, на юго востоке страны до 29°, в западных областях 17-23° ", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 11-14 °, днем 21-24 °.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.