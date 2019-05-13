Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

"15-16 травня у Україні мінлива хмарність. У західних, Вінницькій, північних (крім Сумської) областях, вдень 16 травня також місцями на Черкащині та Кіровоградщині короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень у західних областях 16-21°, на решті території 21-26°, 16 травня у південних та східних областях місцями 27-29°. 17- 18 травня короткочасні дощі, грози, лише у східних, 17 травня і у південних областях без істотних опадів. Температура вночі 10-16°, вдень 17 травня 21-27°, у західних областях, 18 травня в Україні 17-23°", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, 12-14 травня, в більшості областей, у вівторок в західній та північній частині переважно у денні години місцями короткочасні дощі, грози.