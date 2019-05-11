Синоптики дали прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. В наступні дві доби, 12-14 травня, в більшості областей, у вівторок в західній та північній частині переважно у денні години місцями короткочасні дощі, грози. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
“В наступні дві доби в більшості областей, у вівторок в західній та північній частині переважно у денні години місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 6-12°, вдень 18-24°, 14 травня на заході країни 15-20°; в Карпатах вночі 2-8° тепла, вдень 6-13°”, — йдеться у повідомленні.
На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°, у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на ймовірну дату інавгурації.