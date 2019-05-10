Синоптики дали прогноз погоди на ймовірну дату інавгурації

"Синоптики дали орієнтовний прогноз на 6-10 днів. Тому, під час ймовірної інавгурації 19 травня в Україні будуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-14°, вдень 16-23°, на сході країни до 27°", - повідомили синоптики.



Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні інавгурації 19 травня.



Як повідомляв УНН, Фракція “Радикальна Партія Олега Ляшка” буде наполягати на проведенні інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського 26 травня.



Нагадаємо, найближчої доби невеликі, місцями помірні дощі, подекуди з грозами, лише вночі на сході, а вдень на півдні країни без істотних опадів.