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22 березня, 17:51 • 59341 перегляди

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22 березня, 16:18 • 107779 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 94853 перегляди

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22 березня, 14:14 • 95732 перегляди

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22 березня, 11:43 • 74833 перегляди

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22 березня, 04:30 • 100049 перегляди

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21 березня, 18:19 • 150171 перегляди

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21 березня, 16:46 • 167443 перегляди

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21 березня, 12:30 • 154433 перегляди

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Синоптики дали прогноз погоди на ймовірну дату інавгурації

Синоптики дали прогноз погоди на ймовірну дату інавгурації

Київ • УНН

 • 15599 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. В Україні у наступні 6-10 днів будуть короткочасні дощі, місцями грози. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

"Синоптики дали орієнтовний прогноз на 6-10 днів. Тому, під час ймовірної інавгурації 19 травня в Україні будуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-14°, вдень 16-23°, на сході країни до 27°", - повідомили синоптики. 

Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні інавгурації 19 травня.

Як повідомляв УНН, Фракція “Радикальна Партія Олега Ляшка” буде наполягати на проведенні інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського 26 травня.

Нагадаємо, найближчої доби невеликі, місцями помірні дощі, подекуди з грозами, лише вночі на сході, а вдень на півдні країни без істотних опадів. 

Українські Національні Новини

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