Синоптики дали прогноз погоды на вероятную дату инаугурации

"Синоптики дали ориентировочный прогноз на 6-10 дней. Поэтому, при возможной инаугурации 19 мая в Украине будут кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-14 °, днем 16-23 °, на востоке страны до 27 °", - сообщили синоптики.



Напомним, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на проведении инаугурации 19 мая.



Как сообщал УНН, Фракция "Радикальная Партия Олега Ляшко" будет настаивать на проведении инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского 26 мая.



Напомним, в ближайшие сутки небольшие, местами умеренные дожди, местами с грозами, лишь ночью на востоке, а днем на юге страны без существенных осадков.