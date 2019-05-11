Синоптики дали прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В последующие двое суток, 12-14 мая, в большинстве областей, во вторник в западной и северной части преимущественно в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В последующие двое суток в большинстве областей, во вторник в западной и северной части преимущественно в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-12°, днем 18-24°, 14 мая на западе страны 15-20°; в Карпатах ночью 2-8° тепла, днем 6-13°", - говорится в сообщении.
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на вероятную дату инаугурации.