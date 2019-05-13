Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Завтра в Украине переменная облачность. В западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13 °, днем 20-25 °, в западных областях 15-20 °. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"15-16 мая в Украине переменная облачность. В западных, Винницкой, северных (кроме Сумской) областях, днем 16 мая также местами в Черкасской и Кировоградской кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14 °, днем в западных областях 16-21 °, на остальной территории 21-26 °, 16 мая в южных и восточных областях местами 27-29 °. 17-18 мая кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных, 17 мая и в южных областях без существенных осадков. Температура ночью 10-16 °, днем 17 мая 21-27°, в западных областях 18 мая в Украине 17-23 °", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, 12-14 мая, в большинстве областей, во вторник в западной и северной части преимущественно в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы.