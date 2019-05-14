Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На выходных в Украине будет дождь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"18- 19 мая в западных и южных областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 7-13 °, днем 17-23 °", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, в ближайшие двое суток в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, в пятницу на Правобережье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-16 °, днем 20-26 °, на юго-востоке страны до 29 °, в западных областях 17-23.
В Киевской области завтра кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 11-14 °, днем 21-24 °.