Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У четвер, 16 травня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Житомищині, Закарпатті та в Карпатах значні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 16 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Житомищині, Закарпатті та в Карпатах значні дощі (1 рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, традиційно День вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня.