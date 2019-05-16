Українців попередили про погіршення погодних умов

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22 березня, 17:51 • 53293 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 103876 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

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22 березня, 14:14 • 91622 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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22 березня, 04:30 • 98631 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У четвер, 16 травня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Житомищині, Закарпатті та в Карпатах значні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“За даними УкрГідрометцентру, 16 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Житомищині, Закарпатті та в Карпатах значні дощі (1 рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, традиційно День вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня.

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