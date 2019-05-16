Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В четверг, 16 мая, в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на Волыни, Ровенской, Житомирской областях, Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным УкрГидрометцентра, 16 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на Волыни, Ровенской, Житомирской областях, Закарпатье и в Карпатах значительные дожди (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Напомним, традиционно День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая.