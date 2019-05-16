День вишиванки відзначають сьогодні в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Традиційно день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня, тож цього року припав на 16 травня, передає УНН.
Свято бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці.
День вишиванки не має ніякого політичного підґрунтя, свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.
Як повідомляв УНН, у Львові відбудеться масштабний "Фестиваль Вишиванки".