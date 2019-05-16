День вышиванки отмечают сегодня в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Традиционно день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году пришелся на 16 мая, передает УНН.
Праздник берет начало с инициативы студенческой молодежи факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета имени Юрия Федьковича. В 2006 году они предложили один день года посвятить украинской вышитой рубашке.
День вышиванки не имеет никакой политической подоплеки, праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.
Как сообщал УНН, во Львове состоится масштабный "Фестиваль Вышиванки".