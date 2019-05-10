У Львові відбудеться масштабний "Фестиваль Вишиванки"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У четвер, 16 травня, на проспекті Свободи місто Лева традиційно відзначатиме Всесвітній день вишиванки, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Четвертий масштабний Фестиваль Вишиванки у Львові розпочнеться о 12:00 масовою ходою у вишиванках від пам'ятнику М. Грушевському до пам'ятника Т. Шевченку", - йдеться у повідомленні.
У межах заходу:
- гала-концерт із зірковими гостями;
- частування велетенським пляцком;
- благодійна вечірка у Fashion club;
- флешмоб з прикрашанням дерев вишивкою на проспекті Свободи;
- козацький куліш;
- шаховий турнір для дітей;
- різноманітні майстер-класи;
- творчі конкурси, музичні виступи та багато іншого.
- ведучі та генератори хорошого настрою – дует ВлаТар.
Нагадаємо, тисячі людей одягнули вишиванки у прифронтовому Маріуполі.