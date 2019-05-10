Во Львове состоится масштабный "Фестиваль Вышиванки"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В четверг, 16 мая, на проспекте Свободы город Льва традиционно будет отмечать Всемирный день вышиванки, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Четвертый масштабный Фестиваль Вышиванки во Львове начнется в 12:00 массовым шествием в вышиванках от памятника М. Грушевскому к памятнику Т. Шевченко", - говорится в сообщении.
В рамках мероприятия:
- гала-концерт со звездными гостями;
- угощение огромным печеньем;
- благотворительная вечеринка в Fashion club;
- флешмоб с украшением деревьев вышивкой на проспекте Свободы;
- казацкий кулеш;
- шахматный турнир для детей;
- разнообразные мастер-классы;
- творческие конкурсы, музыкальные выступления и многое другое.
- ведущие и генераторы хорошего настроения - дуэт ВлаТар.
Напомним, тысячи людей одели вышиванки в прифронтовом Мариуполе.