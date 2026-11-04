В Украину идут морозы и мокрый снег — синоптики рассказали, когда их ожидать

В Украине в ближайшие трое суток ожидаются морозы и мокрый снег, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра без осадков; температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны 2-7° тепла, днем в Украине 4-9° тепла - сообщили синоптики.

В пятницу, по данным Укргидрометцентра, в большинстве областей днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью и днем 0-6° тепла, в Карпатах и на Закарпатье ночью 0-5° мороза.

Синоптики добавили, что в субботу ночью в Украине, кроме запада, днем на юго-востоке страны местами небольшой снег; температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла.

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